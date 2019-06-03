Роспотребнадзор оштрафовал производителей молока на 30 миллионов рублей

Москва, 3 июня. Сотрудники Роспотребнадзора исследовали около 69 тысяч проб молока и молочной продукции в первом квартале текущего года. По результатам проверки служба оштрафовала производителей на сумму, превышающую 30 миллионов рублей, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Специалисты исследовали образцы на наличие химических веществ, незаявленных производителем при изготовлении, а также превышающих минимально допустимую норму. 4% проб не соответствовали требованиям по санитарно-химическим показателям, а некоторые из них содержали токсичные элементы. Кроме того, в 3,5% образцов специалисты обнаружили несоответствие по микробиологическим показателям. Эти пробы содержали бактерии группы кишечной палочки и патогенные микроорганизмы.

Всего в результате проверки, проведенной в первом квартале, Роспотребнадзор выявил 840 случаев нарушения законодательства. По результатам исследований из оборота изъяли более 19 тонн молока и молочной продукции.

Роспотребнадзор призывает граждан приобретать товары только в установленных местах торговли. При покупке молока необходимо проверить, вся ли нужная информация присутствует на упаковке: наименование продукта, состав, дата изготовления, срок годности, условия хранения, наименование производителя и место его нахождения, а также рекомендации и ограничения по использованию. Кроме того, на упаковке должна стоять маркировка ЕАС, которая является единым знаком обращения продукции на рынке государств, входящих в состав Таможенного союза.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор выявил ГМО в овсяной каше быстрого приготовления марки Nestle. Продукт содержал генетически модифицированную линию папайи, не зарегистрированную в РФ в установленном порядке.