Петропавловск-Камчатский, 3 июня. Депутаты Государственной думы намерены выйти с инициативой присвоить имена героев безымянным островам Курильской гряды. Об этом рассказал парламентарий от Сахалинской области Георгий Карлов.

В Госдуме предложили присвоить имена героев безымянным островам Курильской гряды. По словам депутата, инициативу депутаты обсудят в Госдуме. Как уточнил Карлов, Курильские острова не могут быть безымянными, они должны называться именами героев. Как пишет ТАСС, в течение последних лет по инициативе депутатов некоторые острова Курильской гряды уже получили имена.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении российским аэропортам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством.

Согласно документу, московский аэропорт «Шереметьево» получил имя А.С. Пушкина, «Домодедово» — имя Михаила Ломоносова, «Внуково» — имя Андрея Туполева. Псковскому аэропорту «Кресты» присвоено имя княгини Ольги. Воздушная гавань в Калининграде получила имя императрицы Елизаветы, пензенский аэропорт — имя Виссариона Белинского.

30 октября 2018 года завершился общенациональный конкурс «Великие имена России», в рамках которого россияне голосовали за присвоение аэропортам имен тех или иных выдающихся исторических личностей. Так, аэропорт Воронежа был назван в честь Петра I, аэропорт Екатеринбурга — в честь основателя уральской горнозаводской промышленности Акинфия Демидова, аэропорт Калининграда — в честь императрицы Елизаветы Петровны, аэропорт Магадана — в честь барда Владимира Высоцкого.

Как сообщала «Газета.ру», конкурс по присвоению аэропортам РФ имен великих людей начался 11 октября минувшего года и завершился 30 ноября. Результаты подвели 5 декабря.

Главным условием было то, что выдающийся деятель, имя которого предлагали присвоить аэропорту, должен быть исторически связан с этим городом. В шорт-листе имелись и современные имена, например, Илья Лагутенко, Сергей Шнуров, Егор Летов.

Ранее правительство РФ распорядилось переименовать аэропорты Красноярска, Магаса и Петрозаводска. Теперь они носят такие же названия, как и сами города. С предложением переименовать аэродром «Бесовец» в «Петрозаводск» выступили в 2016 году министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев и секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Сделано это было из-за ассоциаций с «бесовщиной».

Депутат Госдумы Наталья Поклонская поздравила россиян с наименованием аэропорта Мурманска в честь Николая II.