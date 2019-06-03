Интернет-пользователи прокомментировали совещание силовиков Украины после ролика на YouTube

Москва, 3 июня. В Сети прокомментировали предстоящее совещание с участием представителей силовых структур, разведки и МИД Украины из-за любительского ролика, опубликованного на YouTube.

В видеоролике рассказывается об объединении Румынии и Молдавии, которое якобы должно произойти в 2022 году. После объединения румынские войска начинают военную операцию по возвращению части Одесской области и Буковины, которые ранее входили в состав Румынии, сообщает «Газета.ru».

«Что ж за страна такая, прости господи, если один ролик на тюбике подрывает ее независимость?!», — написал некто Шарий.

«Памятники кончаются, надо побеждать видеоролики. Гэть ютуб с украины!» — добавил пользователь под ником Бесшабашный.

«Надо создать видеоролик о готовящемся нападении марсиан на Киев 7 Ноября 2023 года. У них тогда вообще башню снесёт!» — отметился Станислав Степанченко.

«Этот сценарий «висит в воздухе» с 2014-го. И только свидомые его не видели», — написал Сергей Шмидт.

«Когда Украина сожмется до своих исторических мест и будет по размерам как Словакия, тогда будет все нормально. Правда есть и второй путь: это пресловутая федерализация, если не конфедерация. Унитарность — это конец государственности, кто этого не понимает тот истинный враг Украины! Срочно надо менять конституцию, государственное устройство, вводить русский язык вторым государственным! Не сделав этого, бесполезно решать экономические вопросы», — написал расширенный комментарий Alexander Jazzrio.

«Т.е. в ответ на «российскую агрессию» никаких совещаний силовиков собирать не нужно, а на ролик в ютубе о мнимой «румынской угрозе» сразу всю «гвардию» собрали? Урфин Джюс и его деревянные солдаты приведены в полную боевую готовность?» — спрашивает некто под ником luchsveta.