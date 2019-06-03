Москва, 3 июня. В России может появиться новый «экологический» сбор с производителей сигарет, который будет составлять не менее пяти рублей за каждую пачку. Предложение было направлено в Минприроды и Минфин.

По мнению специалистов, сумма взноса является завышенной, она должна быть меньше в два раза. Как пишет газета «Известия», новый сбор на сигареты хотят ввести в России, авторы предложения объясняют необходимость введения платежей негативным влиянием табака на окружающую среду.

Каждый год в мире выпускается около шести триллионов сигарет, часть которых уже в виде окурков затем попадает в окружающую среду, все чаще в воду. Как подсчитали в «Трезвой России», к 2025 году количество табачного мусора увеличится более чем наполовину.

Ранее ученые доказали вред ароматизатров электронных сигарет. К такому выводу пришли ученые Медицинской школы при Стэнфордском университете в США.

Они провели исследование, результаты которого подтвердили, что ароматизаторы для электронных сигарет оказывают негативное воздействие на жизнеспособность и функционирование эндотелиальных клеток. Из этих клеток состоит слой внутренней поверхности кровеносных сосудов, они принимают активное участие в процессе свертывания крови и контроле артериального давления. Кроме того, без них невозможно образование новых сосудов, а также ряд других важных процессов.

По мнению ученых, необходимы дальнейшие исследования влияния электронных сигарет на человеческий организм. Отметив, что распространение вейпов продолжает расти, исследователи призвали к формированию подходов по регулированию этой сферы.

Ученые исследовали сыворотку крови у пяти здоровых и некурящих людей, пяти людей, которые регулярно курят обычные сигареты, двух людей, которые курят только вейпы и еще двоих, которых курят и то, и другое. Затем их подвергли воздействию растворов с шестью различными ароматизаторами из числа наиболее распространенных.

Выяснилось, что ароматизаторы для электронных сигарет оказывают различное воздействие. Так, смеси с запахом корицы и табака с ментолом оказали наибольшее цитотоксическое действие. Смеси с ароматом сладкого табака с карамелью и ванилью, а также фруктовая смесь продемонстрировали более умеренное воздействие на клетки.

По мнению авторов эксперимента, ароматизаторы могут приводить к гибели клеток, вызывая оксидатный стресс – то если их повреждение. Это неизбежно приведет к нарушению их функционирования, что может стать причиной сердечно-сосудистых заболеваний.