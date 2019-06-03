После сноса памятника Георгию Жукову в Харькове открыты 2 уголовных дела. События дня. ФАН-ТВ

Boeing нашла дефект в 737 MAX В проблемном самолете Boeing 737 MAX вновь найдены технические недостатки. Как сообщает Федеральное управление гражданской авиации США, детали для предкрылков в самолетах моделей 737 MAX и 737 NG могут не соответствовать нормативным требованиям. Теперь эксплуататорам лайнеров необходимо исправить дефект в течение 10 дней. Отметим, что после авиакатастрофы Boeing 737 MAX в Эфиопии, когда погибли 157 человек, многие страны, в том числе Россия, и вовсе запретили полеты этих лайнеров. Предполагается, что причиной трагедии стала неисправность электроники, впрочем, расследование еще продолжается.

Националисты в Харькове ответят по закону Националисты, осквернившие памятник Георгию Жукову в Харькове, судя по всему, ответят по закону. На Украине возбуждено несколько уголовных дел: о хулиганстве, а также об угрозе или насилии в отношении стражей порядка. Накануне группа радикальных активистов снесла памятник советскому маршалу и установила на его месте украинский флаг — помешать вандалам не смогли даже полицейские. Но, похоже, очередная волна антисоветской истерики грозит нарушителям пятью годами заключения. А мэр Харькова Геннадий Кернес пообещал восстановить мемориал.

Сирия подверглась новой атаке Сирия вновь под ракетным обстрелом. Арабская республика подверглась уже второй за последние сутки атаке — на сей раз пострадал военный аэродром в провинции Хомс. Жертвой бомбардировок стал как минимум один человек. Еще трое погибли накануне, когда Израиль напал на территорию к юго-западу от Дамаска. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху подтвердил, что лично отдал соответствующий приказ. Предполагается, что власти страны, которые целью атак уже неоднократно называли объекты Ирана в регионе, ответственны и за новый обстрел в сирийском Хомсе.