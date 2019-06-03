Киану Ривз может сыграть супергероя в экранизации комиксов Marvel «Вечные»

Москва, 3 июня. Известный канадский актер Киану Ривз может сняться в экранизации комиксов «Вечные» от студии Marvel.

Как сообщает MCU Cosmic, студия ведет переговоры с Ривзом. Планируется, что картина выйдет на экраны в 2020 году, в настоящий момент неизвестно на какой стадии находятся переговоры.

СМИ сообщили, что в картине также может сняться Анджелина Джоли. Бывшая супруга Брэда Питта сыграет Серси — представительницу сверхрасы, которая не боится находиться среди людей.

Отметим, что шотландский актер Джеймс Макэвой заявил, что не будет больше сниматься во франшизе Marvel «Люди Икс», сообщают «Известия».

Ранее был назван топ-10 культовых экранизаций Marvel с 2009 года. Первую строчку в рейтинге занимает фильм «Мстители: война бесконечности», вышедший в прошлом году и собравший 2,1 млрд долларов при бюджете в 321 млн.