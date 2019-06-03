Якубовича обвинили в езде по тротуару в Чебоксарах

Чебоксары, 3 июня. Ведущего телепрограммы «Поле чудес» Леонида Якубович обвинили в выезде на тротуар в столице Чувашии.

Инцидент произошел утром 1 июня. Телеведущий вместе с коллегой с Первого канала приехал в город на приуроченную ко Дню защиты детей благотворительную акцию. Якубович добирался к месту проведения мероприятия на внедорожнике Lexus и объехал по тротуару автобус, которым перегородили дорогу, чтобы ограничить движение по улице, сообщили местные СМИ.

Инцидент вызвал широкий резонанс. Фотографии с люксовым внедорожником, за рулем которого сидит похожий на Якубовича мужчина разошлись по соцсетям. Управление МВД по Чувашии организовало проверку.

Тем не менее, телеведущий назвал обвинения жителей города «полнейшим бредом».

Это не первый случай, когда Якубович шокирует своих зрителей. Ранее телеведущий признался, что никогда не смотрел «Поле чудес» по телевизору, сообщила Газета.ru. Якубович также отметил, что не может объяснить того, что его программа существует в течение 29 лет.