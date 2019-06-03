Blackstone Group приобрела у GLP склады на 18,7 млрд долларов
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Вашингтон, 3 июня. Газета The Wall Street Journal сообщила о том, что инвестиционная компания Blackstone Group приобрела за 18,7 миллиардов долларов сеть складских помещений в США у сингапурской компании GLP.
По данным издания, сделка после ее закрытия станет крупнейшей в мире в истории частной недвижимости. При этом Blackstone смогла обойти предложение, поступившее сингапурскому гиганту от американской компании Prologis.
По условиям соглашения, в собственность Blackstone Group перейдут порядка 1,3 тыс. складских помещений в США, общая площадь которых составляет более 16 миллионов квадратных метров, сообщает «Газета.ru».
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