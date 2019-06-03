Администрация Instagram заблокировала аккаунт девушки, выбежавшей на поле Лиги чемпионов

Москва, 3 июня. Администрация социальной сети Instagram заблокировала аккаунт блогера и модели Кинси Волански. Девушка выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов.

«Когда количество подписчиков растет до 2,5 миллиона за ночь, а затем тебя взламывают. Просто беги, Кинси. Это какие-то эмоциональные американские горки», — написала Волански на своей странице в Twitter.

Девушка пояснила, что хотела совершить поступок, который «запомнится навсегда», поскольку «жизнь создана для того, чтобы делать сумасшедшие вещи». Она опубликовала видеозапись своего поступка в Instagram 2 июня.

Отметим, что до инцидента на ее Instagram были подписаны 300 тысяч человек.

Напомним, что одетая в купальник Волански выбежала на поле в середине первого тайма в финальном матче Лиге чемпионов. «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» со счетом 2:0. Голы забили Мохамед Салах и Дивок Ориги.

Нападающий московского «Локомотива» и сборной России по футболу Федор Смолов оценил физическую кондицию девушки, а также ее форму.

«Как я могу оценить физические кондиции выбежавшей на поле девушки? Как вы сами могли видеть, бежала она неплохо. Конечно, эта акция не красит футбол, но это лучше, чем нетрезвый болельщик будет что-то плохое делать на трибуне», — отметил футболист.

Ряд СМИ сообщили, что организатором акции Волански является русскоязычный блогер Виталий Здоровецкий, который проживает в США, сообщает «Газета.ru»