Вашингтон, 3 июня. Профессор истории из американского колледжа Дикинсона Карл Куалс напомнил о решающей роли Красной Армии в победе на нацизмом во время Второй мировой войны.

Размышлениями на тему эксперт по истории России поделился с читателями в сервисе микроблогов Twitter, уточнив, что именно советские войска внесли наибольший вклад в победу над фашисткой Германией.

Поводом для поста, по словам самого ученого, стала «шумиха» вокруг празднования в Соединенных Штатах Америки годовщины высадки союзных войск в Нормандии в 1944 году.

«Как историк по России, я устал от всей этой шумихи из-за «Дня Д». Да, событие большое, важное, драматичное», — написал Куалс о дне высадки союзников в Нормандии.

«Но Красная Армия сражалась и умирала в течение трех лет до «Дня Д», и теснила нацистов более чем за год до того, как кто-либо высадился на пляже Омаха», — резюмировал историк.

Как напоминает «Газета.ru», «второй фронт» против фашистов в Европе был открыт 6 июня 1944 года с высадки союзных войск на севере Франции. Однако наибольшие потери нацисты понесли на востоке, терпя поражения от советских войск.

Красная армия пленила и разгромила более 600 дивизий нацистов. Германия и ее союзники на восточном фронте потеряли более 8,5 миллионов человек. Советские войска захватили и уничтожили три четверти всего оружия и военной техники врага.

Добавим, что ранее Елисейский дворец объяснил, почему Владимир Путин не получил приглашение на 75-летия высадки союзников в Нормандии. Дело в том, что возглавлять праздничную международную церемонию будет премьер-министр Франции Эдуард Филипп. Таким образом, мероприятие просто не соответствует уровню российского лидера.