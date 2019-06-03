США пригрозили ЕС отказом в военной поддержке на фоне «российской угрозы»

Мадрид, 3 июня. США пригрозили Евросоюзу оставить его без военной поддержки в условиях «российской угрозы», если Брюссель не даст Вашингтону доступ к военным заказам. Об этом сообщила испанская газета El Pais.

С жесткими заявлениями во время встречи с представителями ЕС в области политики и безопасности 22 мая выступил отвечающий в администрации США за связи с Европой Майкл Мерфи.

«Когда придет кризис и ваша оборона провалится, ваши граждане будут не очень впечатлены тем, что приобретенное вооружение только из европейских стран», — цитирует американского чиновника издание.

Вашингтон выразил недовольство проектами Постоянного структурированного сотрудничества по вопросам безопасности и обороны стран ЕС (PESCO) и нормами будущего Европейского фонда обороны (FED). В США считают, что правила в области контроля за экспортом, передачи технологий и интеллектуальной собственности помешают участию американских предприятий в оборонных контрактах в Евросоюзе.

Представитель администрации США отметил, что у России есть «физические границы» с Евросоюзом и Москва «представляет прямую физическую угрозу» членам альянса. Мерфи предупредил, что ответа США, Великобритании, Канады и Норвегии потребует «любой важный кризис в Европе», но помощь может не прийти, если из-за военных планов Евросоюза вооружения союзников «не смогут работать вместе».

МИД РФ неоднократно называл слова об угрозе со стороны Москвы «очередной срежиссированной пропагандистской» акцией. В дипломатическом ведомстве отмечали, что «антироссийская кампания» наносит вред международным отношениям.

Тем не менее, политики на Западе нередко выступают с резкими заявлениями в адрес Москвы. Ранее госсекретарь США Майк Помпео назвал НАТО главным инструментом устрашения России, сообщила Газета.ru. Он также отметил, что Германия должна выполнить обещания в военной сфере.