Вашингтон, 3 июня. Власти США и Израиля намерены признать легитимность сирийского лидера Башара Асада и снять с САР санкции, в том случае, если российские власти будут сдерживать влияние Ирана в этой стране. Об этом сообщает издание Asharq Al-Awsat со ссылкой на свои источники.

По их данным, предложение России будет выдвинуто во время трехсторонней встречи в Иерусалиме, в рамках которой стороны обсудят дорожную карту и восстановление Сирии.

Напомним, что встреча в Иерусалиме пройдет с участием секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, помощника президента США по Национальной безопасности Джона Болтона, а также председателя Совета национальной безопасности Израиля Меира Бен-Шаббата. В настоящий момент точная дата встречи не названа.

В беседе с Федеральным агентством новостей заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин заявил, что Тель-Авив и Вашингтон стараются разжечь ситуацию в регионе. При этом Тегеран демонстрирует спокойствие и выдержку. Это способствует поддержанию стабильности в САР.

Ранее Вашингтон добавил «корпус стражей исламской революции» в список запрещенных террористических организаций на территории США. МИД Сирии решительно осудил меры, предпринятые американским президентом Дональдом Трампом. Позже Тегеран симметрично ответил, признав вооруженные силы США террористической группировкой.

Как сообщает «Газета.ru», президент Ирана Хасан Роухани заявил, что переговоры между Тегераном и Вашингтоном возможны только при условии взаимного уважения.