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Эксперты рассказали, из каких стран туристы привозят лишние килограммы

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Эксперты рассказали, из каких стран туристы привозят лишние килограммы

Москва, 3 июня. Каждый пятый россиянин возвращается из отпуска по системе «все включено», набрав лишние килограммы, около половины не набирает вес в поездках. Об этом сообщает сервис Туту.ру.

Специалисты опросил две тысячи пользователей о том, в каких странах набирают вес туристы. Около 29% респондентов признались, что на отдыхе не ограничивают себя в еде, но отметили, что не набирают лишний вес. Строго следят за питанием даже в отпуске 17% опрошенных, 16% сообщили, что привозят лишние килограммы после отпуска по системе «все включено» из любой страны.

Чаще всего туристы набирают вес в Турции. За этот вариант проголосовали 15% респондентов. На российских курортах набирают лишние килограммы 12% участников опроса. Меньше всего вес набирают россияне, которые посещают страны ближнего и дальнего зарубежья. За эти варианты проголосовали по 7% и 4% опрошенных соответственно.

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Автор: Виктор Мальцев
Источник: РИА Новости
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