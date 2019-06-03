Трамп заявил, что «поговаривают», будто Россия, Сирия и Иран наносят удары по Идлибу

Вашингтон, 3 июня. Хозяин Белого дома Дональд Трамп рассказал, что кто-то «поговаривает» о том, что якобы Россия, Сирия и США наносят удары по сирийской провинции Идлиб.

Размышлениями на тему о неких слухах американский президент поделился с читателями в личном аккаунте в сервисе микроблогов в Twitter, попросив от сторон «прекратить», по его мнению, происходящее.

При этом Трамп не стал уточнять, о чем конкретно идет речь, кто источник слухов о якобы «ударах», а также о том, кто такое «поговаривает».

Правда, позднее американский лидер добавил, что ему «не нравится то, что происходит с Идлибом», напомнив, что минувшей осенью грозил за якобы применение химического оружия, сообщает «Газета.ru».

Напомним, что на днях Британская газета The Guardian в расширенной статье представила коллекцию фейков о «кровавых налетах» ВВС Сирийской Арабской Республике и ВКС Российской Федерации в Идлибе.

Авторы заметки ссылаются на неких работников медицинских учреждений провинции, которые якобы создали петицию, призывающую принять меры для прекращения якобы бомбардировок ВВС САР и ВКС РФ в этой зоне.

Притом в статье почти нет ни слова о том, что практически весь регион удерживают террористы «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 (деятельность запрещена в РФ) и других джихадистских группировок.

Автор статьи пишет о якобы «чудовищных разрушениях» и «колоссальном ущербе», будто бы принесенных правительственными ВВС медицинской инфраструктуре своей же страны.

Однако, реальная действительность, которая не менее пугающая, отражения в публикации не нашла. Так накануне поступали тревожные сведения о передислокации многочисленных подкреплений террористов на участки фронта в соседних Хаме и Латакии.

1 Организация запрещена на территории РФ.