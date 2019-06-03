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Трамп объявил об отставке своего советника по экономическим вопросам

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Трамп объявил об отставке своего советника по экономическим вопросам

Вашингтон, 3 июня. Кевин Хассет покинет пост председателя Совета экономических консультантов при президенте США в ближайшее время. Об этом в микроблоге Twitter написал глава государства Дональд Трамп.

«Кевин Хассетт, который проделал такую великолепную работу для меня и администрации, в ближайшее время покинет [свой пост]», — написал Трамп.

Президент США поблагодарил Хассета за проделанную работу и назвал его «настоящим другом».

Трамп также сообщил, что имя нового председателя совета он назовет после того, как посетит Великобританию, Ирландию и Францию.

Ранее президент США заявил, что официально объявит о выдвижении на второй срок 18 июня, сообщил телеканал «360». Трамп планирует сделать объявление на митинге в центре Amway на 20 тысяч мест в Орландо (штат Флорида).

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Автор: Виктор Мальцев
Источник: Twitter
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