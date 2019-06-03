Сотрудники спецслужб открыли стрельбу по человеку у Белого дома

Вашингтон, 3 июня. Сотрудники Секретной службы США применили оружие в отношении человека, который хотел проникнуть на оцепленную территорию Белого дома.

Как передает агентство «Синьхуа», сотрудники специальной службы, которая охраняет первых лиц американского государства, сначала сделали устные предупреждения подозрительному гражданину.

Однако это не возымело действие, мужчина по-прежнему пытался проникнуть на закрытую территорию, после чего был открыт огонь. При этом неизвестно – получил ли ранения гражданин, и был ли задержан после инцидента.

Как сообщает «Газета.ru», инцидент произошел вскоре после того, как глава Белого дома Дональд Трамп покинул резиденцию и отправился в аэропорт — в настоящий момент президент США направляется в Британию с государственным визитом.