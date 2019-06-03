Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Сотрудники спецслужб открыли стрельбу по человеку у Белого дома

73
0 Оставить комментарий

Сотрудники спецслужб открыли стрельбу по человеку у Белого дома

Вашингтон, 3 июня. Сотрудники Секретной службы США применили оружие в отношении человека, который хотел проникнуть на оцепленную территорию Белого дома.

Как передает агентство «Синьхуа», сотрудники специальной службы, которая охраняет первых лиц американского государства, сначала сделали устные предупреждения подозрительному гражданину.

Однако это не возымело действие, мужчина по-прежнему пытался проникнуть на закрытую территорию, после чего был открыт огонь. При этом неизвестно – получил ли ранения гражданин, и был ли задержан после инцидента.

Как сообщает «Газета.ru», инцидент произошел вскоре после того, как глава Белого дома Дональд Трамп покинул резиденцию и отправился в аэропорт — в настоящий момент президент США направляется в Британию с государственным визитом.

infox - new
Автор: Константин Терехов
Источник: ТАСС
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров