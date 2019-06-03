Мечеть Омейядов в Алеппо будет восстановлена за восемь лет

Дамаск, 3 июля. Восстановление Великой мечети сирийского города Алеппо (Мечеть Омейядов) планируют завершить ближайшие восемь лет. Об этом заявил руководитель реставрационной группы Махмуд Маммар.

По его словам, специалисты, восстанавливающие мечеть, видели, как здание выглядело в первозданном виде. Он подчеркнул, что во время работы все рабочие ощущали многовековой дух времени.

«Мы трудились здесь семь лет, мы видели эту красоту в первозданном виде», — отметил Маммар.

По его словам, на восстановление мечети потребуется еще восемь лет.

Специалист восстанавливал мечеть еще до того, как террористы в 2012 году взорвали 45-метровый минарет мечети и разграбили древнюю библиотеку. Они также украли одеяло пророка Мухаммеда.

Маммар рассказал, что реставраторы пронумеровали каждый камень, чтобы было легче сложить фрагменты, как мозаику. Древние камни очищаются от копоти прямо на территории мечети, здесь же специалисты вручную изготавливают деревянные двери. В перерывах между работой реставраторы читают намаз.

Мечеть является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ее восстанавливает сирийское правительство совместно с благотворителями из стран России и Ближнего Востока.

Руководитель культурного наследия Алеппо Элен Кило рассказал журналистам, что сроки реставрации затягиваются из-за недостатка финансирования, поскольку в Сирии достаточно много объектов, которые необходимо восстановить.

Ранее террористы разграбили город античной эпохи Апамея, который находится рядом со средневековой крепостью Калаат-эль Мудик на севере Сирии, сообщают «Известия».

Напомним, в сирийской провинции Хомс специалисты продолжают восстанавливать электричество в древней Пальмире и деревнях в ее окрестностях, передает Федеральное агентство новостей.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Алеппо был освобожден в 2016 году.