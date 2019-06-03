Boeing сообщает о дефектных деталях в десятках самолетов 737 MAX и 737 NG

Вашингтон, 3 июня. Авиаконцерн Boeing обнаружил, что рельсы отклоняемых предкрылков десятков самолетов моделей 737 MAX и 737 NG могут не соответствовать предъявляемым к сроку службы и прочности нормам. Об этом сообщило Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).

«Boeing проинформировал FAA что рельсы отклоняемых предкрылков определенных 737 NG и 737 MAX могли быть произведены не должным образом и могут не соответствовать всем применимым обязательным требованиям к прочности и сроку службы», — сообщил регулятор.

Не соответствуют нормам до 148 деталей, которые поставлял подрядчик второго уровня. Boeing уже составил список самолетов, на которых могут оказаться эти элементы.

«В США затронуты 32 NG и 33 MAX. По всему миру парк затронутых этим машин — 133 NG и 179 MAX», — сообщило FAA.

Регулятор подчеркнул, что полный выход рельса отклоняемого предкрылка из строя не приведет к потере самолета. Тем не менее, есть вероятность, что сломавшаяся деталь повредит самолет в полете.

Эксплуатирующим авиалайнеры с дефектными деталями компаниям предписано снять их в течение десяти дней.

Около 20 стран приостановили полеты Boeing 737 МАХ после авиакатастрофы самолета авиакомпании Ethiopian Airlines в Эфиопиии и крушения авиалайнера индонезийского перевозчика Lion Air. В авариях погибли сотни человек.

Ранее телеканал «360» сообщил, что Boeing готовит самолет 737 МАХ к сертификации после обновления программного обеспечения. Новую программу протестировали почти 90% операторов лайнера по всему миру.