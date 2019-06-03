Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Boeing сообщает о дефектных деталях в десятках самолетов 737 MAX и 737 NG

56
0 Оставить комментарий

Boeing сообщает о дефектных деталях в десятках самолетов 737 MAX и 737 NG

Вашингтон, 3 июня. Авиаконцерн Boeing обнаружил, что рельсы отклоняемых предкрылков десятков самолетов моделей 737 MAX и 737 NG могут не соответствовать предъявляемым к сроку службы и прочности нормам. Об этом сообщило Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).

«Boeing проинформировал FAA что рельсы отклоняемых предкрылков определенных 737 NG и 737 MAX могли быть произведены не должным образом и могут не соответствовать всем применимым обязательным требованиям к прочности и сроку службы», — сообщил регулятор.

Не соответствуют нормам до 148 деталей, которые поставлял подрядчик второго уровня. Boeing уже составил список самолетов, на которых могут оказаться эти элементы.

«В США затронуты 32 NG и 33 MAX. По всему миру парк затронутых этим машин — 133 NG и 179 MAX», — сообщило FAA.

Регулятор подчеркнул, что полный выход рельса отклоняемого предкрылка из строя не приведет к потере самолета. Тем не менее, есть вероятность, что сломавшаяся деталь повредит самолет в полете.

Эксплуатирующим авиалайнеры с дефектными деталями компаниям предписано снять их в течение десяти дней.

Около 20 стран приостановили полеты Boeing 737 МАХ после авиакатастрофы самолета авиакомпании Ethiopian Airlines в Эфиопиии и крушения авиалайнера индонезийского перевозчика Lion Air. В авариях погибли сотни человек.

Ранее телеканал «360» сообщил, что Boeing готовит самолет 737 МАХ к сертификации после обновления программного обеспечения. Новую программу протестировали почти 90% операторов лайнера по всему миру.

infox - new
Автор: Сергей Петров
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров