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Стала известна причина гибели моряков на судне «Василий Головнин»

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Стала известна причина гибели моряков на судне «Василий Головнин»

Москва, 3 июня. Двое моряков российского судна «Василий Головнин» погибли в ходе рейса из Антарктиды, отравившись метанолом.

Об этом РИА Новости сообщил представитель Федерации профсоюзов Приморского края, добавив, что вины работодателя в случившемся происшествии, по предварительным данным, нет.

При этом получить комментарии у компании Fesco во Владивостоке, которой принадлежит морское судно, не получилось – представители предприятия ждут окончания расследования.

Как напоминает «Газета.ru», матрос 1988 года рождения и токарь 1972 года рождения, работавшие на корабле «Василий Головнин», скончались в конце апреля во время перехода судна в Кейптаун.

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Автор: Константин Терехов
Источник: РИА Новости
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