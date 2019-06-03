Саакашвили показал, в каких условиях живет в Киеве

Киев, 3 июня. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили показал журналистам с родины дом, в котором проживает после возвращения в Киев, сообщает РИА Новости.

Сюжет о быте в прошлом руководителя государства и украинской области вышел в эфире телекомпании «Рустави 2» — по словам авторов материала Саакашвили вынужден проживать в еще строящемся доме.

Возведение небольшого одноэтажного строения площадью не более 100 метров с внушительным двором, площадь которого составляет около 500 метров, началось в конце 2016-го, но так и не было завершено до сих пор.

В доме не сделали кухню, в распоряжении Михаила Саакашвили есть только небольшой холодильник и даже питомец – кот по кличке Миша, который прибился к строителям и живет во дворе.

По данным грузинского телеканала, недострой – единственная недвижимость бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области в Киеве, на которую не наложили арест.

«Тут две маленькие спальни и гостиная. У меня нет кухни, смотрите, как я питаюсь — есть колбаса, вчера мой друг узнал, что я здесь, и принес мне сырники. Есть также вино, боржоми, шпроты»,- рассказал о своем сегодняшнем быте Саакашвили.

По словам журналистам, вернувшемуся в Киев бывшему губернатору жить, кроме как в этом доме, больше негде — остальная его недвижимость под арестом по решению грузинских властей, которые ранее возбудили против него ряд уголовных дел.

Как напоминает «Газета.ru», 29 мая Михаил Саакашвили прибыл в аэропорт Варшавы, откуда позднее вылетел на Украину. В аэропорту Варшавы экс-президента Грузии встретили журналисты, которым он рассказал о своих дальнейших планах.