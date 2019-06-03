Пьяным украинским полицейским, ранившим ребенка, смягчили обвинение

Киев, 3 июня. Следователь Государственного бюро расследований Украины смягчил обвинение двум полицейским, которые ранили пятилетнего мальчика, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает агентство УНИАН.

Инцидент произошел, когда работники патрульной полиции решили пострелять по банкам, находясь на отдыхе. Они попали в ребенка, который играл на детской площадке возле дома.

Сначала полицейским грозило до восьми лет лишения свободы, их действия квалифицировались как умышленное нанесение тяжких телесных повреждений. Позже обвинение было переквалифицировано по статье «неосторожное тяжкое телесное повреждение, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Максимальный срок, который грозит полицейским по этой статье — ограничение свободы на срок до двух лет.

Напомним, ранее пьяный помощник депутата Верховной рады устроил стрельбу из травматического пистолета по детям на стадионе. Ранение получил 14-летний подросток.