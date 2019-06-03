Ким Чен Ын появился на публике в компании якобы «уволенного» чиновника

Пхеньян, 3 июня. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил концерт в компании высокопоставленного чиновника Ким Ен Чхоля, которого, по сообщениям южнокорейских СМИ, отправили на «перевоспитание». Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) КНДР.

«Высший руководитель нашей партии, государства и вооруженных сил товарищ Ким Чен Ын посмотрел 2 июня представление кружков художественной самодеятельности жен офицеров Корейской народной армии», — отметили в агентстве.

Согласно сообщению ЦТАК, лидера КНДР сопровождали его супруга Ли Соль Чжу и глава отдела ЦК Трудовой партии Кореи по вопросам воссоединения Ким Ен Чхоль.

Чиновник участвовал в подготовке второй встречи северокорейского лидера и президента США Дональда Трампа, которая прошла в феврале во вьетнамском Ханое. Южнокорейские СМИ ранее сообщили, что Ким Ен Чхоля якобы отправили в провинцию Чагандо на «перевоспитание».

После саммита в Ханое также появилась информация, что спецпредставитель Госсовета КНДР по политике в отношении США Ким Хек Чхоль и четыре северокорейских дипломата якобы были казнены, сообщил телеканал «360».

Согласно версии южнокорейской газеты Chosun Ilbo, чиновников обвинили в шпионаже в пользу Соединенных Штатов и казнили на аэродроме «Мирим», который находится возле Пхеньяна. Ким Ен Чхоль, по сообщению газеты, был «выслан на каторгу в лагерь для политзаключенных» на так называемое «перевоспитание».

Chosun Ilbo ранее несколько раз сообщала о казнях в КНДР. В 2015 году издание опубликовало заметку о расстреле из зенитного орудия заснувшего перед северокорейским лидером министра народных вооруженных сил Хен Ен Чхоля.