Около 10 тыс. советских ГОСТов скоро отменят в России

Москва, 3 июня. Порядка 10 тысяч устаревших советских ГОСТов скоро будут отменены в России. Об этом заявил глава Росстандарта Алексей Абрамов.

Руководитель ведомства отметил, что речь идет о принятых до 1991 года государственных стандартах, которые устарели и мешают развитию экономики

«Большинство из них относится к сфере добровольного применения, и все они в ближайшей перспективе подлежат пересмотру или отмене», — сообщил в интервью РИА Новости Абрамов.

Глава Росстандарта подчеркнул, что с 2012 года средний возраст национального стандарта сократился с 21 года до 17 лет. Согласно поручению министра промышленности и торговли Дениса Мантурова в 2021 году показатель доведут до «11 и даже 10 лет».

Абрамов отметил, что обновление фонда стандартов затронет около 10 тысяч ГОСТов. В Росстандарте считают, что использование обновленных стандартов подтолкнет российские предприятия к переходу на современную техническую политику и обмену лучшими практиками.