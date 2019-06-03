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Экономика

Около 10 тыс. советских ГОСТов скоро отменят в России

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Около 10 тыс. советских ГОСТов скоро отменят в России

Москва, 3 июня. Порядка 10 тысяч устаревших советских ГОСТов скоро будут отменены в России. Об этом заявил глава Росстандарта Алексей Абрамов.

Руководитель ведомства отметил, что речь идет о принятых до 1991 года государственных стандартах, которые устарели и мешают развитию экономики

«Большинство из них относится к сфере добровольного применения, и все они в ближайшей перспективе подлежат пересмотру или отмене», — сообщил в интервью РИА Новости Абрамов.

Глава Росстандарта подчеркнул, что с 2012 года средний возраст национального стандарта сократился с 21 года до 17 лет. Согласно поручению министра промышленности и торговли Дениса Мантурова в 2021 году показатель доведут до «11 и даже 10 лет».

Абрамов отметил, что обновление фонда стандартов затронет около 10 тысяч ГОСТов. В Росстандарте считают, что использование обновленных стандартов подтолкнет российские предприятия к переходу на современную техническую политику и обмену лучшими практиками.

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Автор: Виктор Мальцев
Источник: РИА Новости
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