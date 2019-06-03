Мэр Харькова призвал к прямым переговорам с Россией

Харьков, 3 июня. Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил о необходимости прямых переговоров с Россией.

«Безликой власти не должно быть. Почему кто-то стесняется прямых переговоров с Россией? Почему мы стесняемся прямых переговоров с Россией?» — задался вопросом харьковский градоначальник.

Он считает, что переговоры между странами — это запрос населения Украины.

Ранее экс-премьер Украины Юлия Тимошенко предложила начать переговоры с Россией с «чистого листа». Политик считает, что минский процесс урегулирования конфликта в Донбассе «с самого начала был ошибочным». Тимошенко заявила, что партия «Батькивщина», главой которой она является, ранее выступала за возвращение к будапештскому формату урегулирования конфликта.

«Мы считаем, что нужно обязательно поменять концепцию переговоров, правильная стратегия — начать с чистого листа. Если не принимается возвращение к Будапештскому меморандуму надо найти другие пути, которые вернут в Украину мир», — заявила Тимошенко.

Экс-премьер подчеркнула, что переговоры должны проходить «без категоричной сдачи позиций Украины», сообщают «Известия».

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не может отпустить моряков ВМС Украины, нарушивших границу России в районе Керченского пролива, поскольку следственные действия не завершены. Она подчеркнула, что Москва не поддается давлению и действует в рамках защиты национальной безопасности.

Также Матвиенко отметила, что Москва готова выстраивать отношения с Киевом «с чистого листа», однако для этого необходимо разобрать к чему стороны пришли во время переговоров и «как это исправить».

Напомним, что гражданская война на Украине началась в 2014 году, после того как в стране произошел государственный переворот. Жители юго-востока Украины не признали его результаты, объявив о независимости. После этого Киев ввел на территорию Луганской и Донецкой народных республик войска, сообщает «Газета.ru».