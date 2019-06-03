Сирия новости 3 июня 07.00: Израиль нанес ракетный удар по аэродрому Т-4 в провинции Хомс, САА нанесла точечные удары по позициям боевиков в Идлибе



Сирия, 3 июня. Израиль нанес ракетный удар по военному аэродрому Т-4 в провинции Хомс, артиллерия и авиация САА нанесли точечные удары по позициям боевиков в провинции Идлиб, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли точечные удары по позициям боевиков в провинции Идлиб.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: террористы атаковали позиции правительственных войск в окрестностях высоты Аз-Зияра в горах Джабаль Аль-Акрад на северо-востоке Латакии.

Отряды народной самообороны (YPG): убили двух военнослужащих турецких войск и одного боевика союзной Анкаре Сирийской свободной армии (ССА).

Израиль: нанес ракетный удар по военному аэродрому Т-4 в провинции Хомс, один военнослужащий САА погиб, двое были ранены.

Провинция Латакия

Боевики террористического объединения «Хайят Тахрир аш-Шам» во главе с «Джебхат ан-Нусрой»1 (запрещена в РФ) предприняли попытку набега на позиции Сирийской арабской армии (САА) в окрестностях высоты Аз-Зияра в горах Джабаль Аль-Акрад на северо-востоке Латакии, сообщает военный источник в Twitter (@hdhdghy). Сведения о ходе столкновений в этой местности пока уточняются. Таким образом, боевики продолжают систематически нарушать режим прекращения огня на окраинах Большого Идлиба, провоцируя правительственные силы на ответные боевые действия. Ранее также поступали сведения о переброске многочисленных подкреплений «Исламской партии Туркестана» (запрещена в РФ) к линии соприкосновения с войсками САР в Латакии.

Провинция Алеппо

Курдский Twitter-ресурс (@Liberationafrin) передает, что Отряды народной самообороны (YPG) убили троих бойцов вражеских сил в ходе вылазок в Африне и в предместьях города Мареа к северо-западу и к северу от Алеппо в рамках операции «Гнев оливок». Среди погибших — два военнослужащих турецких войск и один боевик союзной Анкаре Сирийской свободной армии (ССА).

В городе Кабасин, находящемся недалеко от Аль-Баба в северо-восточной части Алеппо, произошел взрыв автомобиля, в котором сработало самодельное устройство. Согласно данным портала Baladi News, в результате детонации получили ранения два местных жителя. Данный населенный пункт находится в оккупации протурецких бандформирований и располагается недалеко от линии разграничения с Сирийскими демократическими силами (SDF). Предполагается, что заложить СВУ могли курдские радикалы, продолжающие диверсии против армии Турции и союзных ей боевиков на севере САР.

Провинция Хомс

Израиль нанес ракетный удар по военному аэродрому Т-4, расположенному на востоке провинции, сообщило информагентство SANA. Сирийские средства ПВО уничтожили 2 ракеты при отражении атаки противника, но несколько ракет все же достигли цели. В ходе ракетного обстрела погиб один военнослужащий САА и еще двое получили ранения, а также был поврежден склад с боеприпасами, две постройки и военная техника. Пострадала инфраструктура авиабазы.

Провинция Идлиб

Авиация САА нанесла точечные удары по позициям боевиков в районе города Маарат ан-Нуман на юге провинции, сообщает один из источников в своем аккаунте в Twitter (@baladinetwork).

Как сообщает один из источников в своем аккаунте в Twitter (@QalaatAlMudiq), артиллерия САА обстреляла позиции боевиков в районе города Маарат ан-Нуман.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)