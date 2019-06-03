Сухопутные войска получат 2,5 тыс. единиц вооружений и техники в 2019 году

Москва, 3 июня. Сухопутные войска России получат в 2019 году более 2,5 тысячи основных образцов нового вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ). Об этом заявил главнокомандующий сухопутными войсками РФ генерал армии Олег Салюков.

«В 2019 году в воинские части и соединения Сухопутных войск поступит более 2500 новых основных образцов ВВСТ, что позволит довести долю обеспеченности Сухопутных войск современными образцами ВВСТ с 54% до 60%», — цитирует Салюкова газета Вооруженных сил РФ «Красная звезда».

В подразделения ПВО поставляются комплексы «Верба», «Бук-М3», «Тор-М2» и С-300В4. В реактивные соединения будут поставлены системы «Торнадо-С». Беспилотные летательные аппараты, автомобили «Тайфун-К» комплексы разведки, управления и связи «Стрелец» закупаются для подразделений разведки, уточнил Салюков.

Ранее Газета.ru сообщила, что начальник управления кораблестроения, вооружения и эксплуатации Военно-морского флота России Владимир Тряпичников рассказал о грядущей замене фрегатов проекта 11356 корветами проекта 20386.