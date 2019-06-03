Эксперты назвали регионы-лидеры по социально-экономическому развитию

Москва, 3 июля. Эксперты рейтингового агентства «РИА Рейтинг» назвали регионы-лидеры по социально-экономическому развитию по итогам 2018 года.

Учитывались показатели эффективности экономики, бюджетной и социальных сфер, а также масштаб. Создание рейтинга состояло из нескольких этапов. Сначала рассчитывался рейтинговый балл субъекта по каждому показателю, затем — рейтинговый балл по группе рейтингов. После этого высчитывался интегральный рейтинг, который является средним геометрическим рейтинговых баллов всех анализируемых групп факторов.

По словам экспертов, в большинстве регионов наблюдается позитивная динамика социально-экономического развития. К регионам чей рейтинг превышает 50 баллов добавились Липецкая и Кемеровская области с показателями в 51,085 и 54,055 балла соответственно. Теперь таких регионов в рейтинге 22, в 2017 году было 20.

Свой показатель улучшили Адыгея, Карелия, Костромская, Псковская область и Чечня. Они ушли из группы регионов со значением ниже 25 баллов.

Лидерами рейтинга остаются Москва и Петербург с показателями более 80 баллов. Три региона имеют интервальный рейтинг выше 75 — Московская область, Татарстан и Ханты-Мансийский округ. Эти регионы обеспечивают 40% регионального ВВП.

Эксперты подчеркивают, что позиции регионов в первой пятерке в среднесрочной перспективе будут сохранены.

На последних местах рейтинга Тува, Еврейская автономная область, республика Алтай, Ингушетия и Чукотский автономный округ. Их рейтинг ниже 16.

По словам специалистов, в 2019 году экономическая ситуация не претерпит улучшений, в сравнении с 2018 годом, поэтому в верхней и нижней части рейтинга не ожидается каких-либо изменений.