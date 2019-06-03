Саакашвили заявил, что хочет стать Стивом Джобсом украинской политики

Киев, 3 июня. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили заявил о желании стать Стивом Джобсом в украинской политике.

Он сообщил, что не планирует участвовать во внеочередных выборах в Верховную раду, но хочет «генерировать идеи».

«Я хочу быть немножко Стивом Джобсом украинской политики. Генерирование идей», — заявил Саакашвили.

По словам экс-губернатора, он хочет создать площадку для новых идей на Украине. Саакашвили подчеркнул, что за ним не стоят ни Брюссель, ни Госдеп США.

«У меня есть просто голова на плечах», — заключил экс-губернатор Одесской области.

Михаил Саакашвили уехал из Грузии в 2013 году, на родине на него возбудили несколько уголовных дел, по ряду обвинений политик осужден и заочно приговорен к тюремному заключению.

Весной 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко назначил Саакашвили губернатором Одесской области. Уже в ноябре глава государства уволил политика, отметив, что тот не выполнил обещания по развитию региона и даже значительно ухудшил его экономические показатели.

В конце июля 2017 года украинский президент лишил Саакашвили гражданства. Осенью 2017 года Саакашвили, прорвав кордоны пограничников, незаконно попал на Украину с территории Польши. В феврале 2018 года украинские власти выслали его обратно.

Вновь украинское гражданство политик получил в конце мая по указу нового президента Украины Владимира Зеленского, сообщила Газета.ru. В среду, 29 мая, Саакашвили прилетел в Киев.