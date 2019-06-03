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Кличко прокомментировал поражение Джошуа

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Кличко прокомментировал поражение Джошуа

Киев, 3 июня. Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко поделился впечатлениями от боя американца Энтони Джошуа и мексиканца Энди Руиса. Соответствующее сообщение боксер опубликовал в микроблоге Twitter.

«Чемпионы на личном, корпоративном и правительственном уровне переживали поражения и поднимались. Это лишь делало их еще сильнее. История с Джошуа повторяется. Но именно это и закаляет характер», — написал Кличко.

Экс-чемпион поздравил Руиса с обретением чемпионского пояса в супертяжелом весе.

Мексиканский боксер победил Энтони Джошуа техническим нокауатом, лишив американца сразу четырех чемпионских титулов по версиям WBO, IBF, WBA и IBO.

Ранее Газета.ru сообщила, что чемпион мира по боксу в среднем весе по версиям WBC, WBA Super и IBF Сауль Альварес поздравил Руиса с победой.

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Автор: Виктор Мальцев
Источник: Twitter
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