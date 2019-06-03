Руины Белграда не дают забыть о войне

10 июня исполнится 20 лет со дня окончания бомбардировок Сербии авиацией НАТО – акции, беспрецедентной в новейшей истории Европы. Не только потому, что авиаударам подверглась мирная европейская страна, но и потому, что эта акция была практически единогласно одобрена всем западным миром. В канун печальной даты корреспонденты Федерального агентства новостей (ФАН) отправились в Белград, чтобы своими глазами увидеть, сумела ли Сербия сегодня полностью оправиться от циничного нападения.

Отправляясь в Белград, мы знали, что в марте 1999-го натовская авиация начала бомбардировки Югославии, встав на защиту интересов косовских албанцев. За два с половиной месяца операции «Союзная сила» в Сербии погибли более двух тысяч человек, еще несколько тысяч были ранены, десятки тысяч остались без крова. Эта война очень дорого обошлась небогатой стране – ее хозяйство и инфраструктура были полностью разрушены. Более того, часть ее территории, край Косово, была отторгнута и оккупирована албанцами, которых сейчас политкорректно именуют «косоварами».

По прибытии в сербскую столицу выяснилось, что сегодня, спустя 20 лет после войны, власти Белграда отчаянно пытаются скрыть ее страшные следы. Там, где это позволяет общественное мнение, руины, напоминающие сербам о натовских бомбах, сносятся, а на их месте возводятся новые здания. Там же, где это не представляется возможным, разрушенные дома драпируются баннерами с патриотическим содержанием. Одно из таких мест – Министерство обороны Сербии, сразу несколько зданий которого были разрушены «точечными» ударами коалиции НАТО.

«Я хорошо помню начало бомбардировок, хотя мне на тот момент было всего 12 лет, — говорит наш знакомый Иван (сербское ударение на первый слог), который привез корреспондентов ФАН в центр Белграда. – Поначалу для нас воздушные атаки были таким странным развлечением – ведь кварталы в Новом Белграде, где жили мы, практически не бомбили, а когда тебе всего 12, многие, даже самые страшные вещи воспринимаются невсерьез. Тогда мне и моим приятелям вдруг стало не нужно ходить в школу, потому что школы закрылись. Зато, вдруг, стало возможно проникать в любые подъезды и забираться на крыши любых зданий – по распоряжению городских властей, все крыши и подвалы в Белграде с момента начала атак должны были быть деблокированы. Помню, мы с приятелями залезали на крыши, и смотрели, как на город падают ракеты – некоторые из нас находили это зрелище красивым. При сигнале воздушной тревоги многие наши соседи и знакомые бежали в бомбоубежища – и это для нас, мальчишек, тоже было необычно. Ведь, мы привыкли использовать укрытия как зимние горки для катания на санях. Только спустя некоторое время, когда мы увидели, как из разрушенных зданий выносят окровавленные трупы, нам стало по-настоящему страшно».

Одно из разрушенных зданий Минобороны Сербии уже начали реконструировать – разбомбленные 20 лет назад этажи подперли металлическими опорами, кое-где начали закладывать новой кирпичной кладкой и т. д. Другое здание просто закрыли патриотическим плакатом с изречением какого-то военачальника, а также выставили военный патруль. Какую функцию выполняют эти солдаты, корреспонденты ФАН узнали быстро – как только достали камеры. Спустя всего пару минут с начала съемки к нам подошел военный и потребовал перестать снимать.

«Это – ведомственное здание, и фотографировать его запрещено! Если это не понятно, придется отнять у вас камеры», — лаконично сообщил он.

На фоне этой сцены на скамейке прямо перед Министерством обороны громко храпел местный бомж. К нему у военного претензий не было – ведь он не пытался ничего снимать.

Еще одни руины, оставшиеся после бомбардировок НАТО, к которым нас привезли – часть старого здания Радио и Телевидения Сербии в Белграде. НАТО разбомбило сербских журналистов 23 апреля 1999-го крылатыми ракетами Tomahawk на том основании, что «телестанция была законной целью для бомбардировки из-за ее роли в белградской пропагандистской кампании». То есть, по сути, безо всяких оснований (позже правозащитные организации признали эту атаку военным преступлением).

Наш спутник рассказал – сербские журналисты очень мешали спецам НАТО по информационным войнам «расчеловечивать» режим Милошевича и сербов в целом.

«Так, западные страны сначала распустили слух о расстреле албанского боевика Ибрагима Руговы и его подручных. Но наше телевидение почти сразу показало кадры переговоров «расстрелянного Руговы» и тогдашнего президента Милошевича, рассказал Иван. – Тогда НАТО через мировые СМИ рассказало о «футбольном стадионе в столице, превращённом в концлагерь для косовских албанцев». Но тележурналисты отправились на арену и на весь мир показали в эфире абсолютно пустой стадион. Последней каплей стало заявление альянса о том, что «нет никаких фактов о мирных жителях, своими телами защищающих белградские мосты». Но телевизионщики провели прямую трансляцию «живых цепочек», стоявших на мостах. Видимо, эта правда до крайности взбесила натовских генералов – и тогда они отдали приказ разбомбить телецентр».

Напомним, 21 апреля 1999-го крылатыми ракетами сначала было сильно повреждено здание центра, в котором находились офисы трех югославских телекомпаний. А через два дня был почти полностью уничтожен сам телецентр. Тяжесть преступления увеличивается в глазах сербов тем, что при этом были убиты 16 сотрудников телекомпании РТС, находившихся в момент атаки на рабочих местах и транслировавших ночную сводку новостей. После попадания крылатой ракеты в офис РТС вещание всех трех телеканалов компании было прервано.

Сегодня на холме напротив телецентра стоит гранитный камень в память о погибших журналистах, надпись на котором не нуждается в переводе – «Зашто?» Прямо напротив памятника находится детская театральная студия, и многие белградские родители считают своим долгом привести детей к памятнику и рассказать им о трагедии. Новое здание телецентра сверкает стеклом и бетоном, и несколько лет назад власти Белграда пытались начать разговор о том, чтобы снести памятные руины и застроить их. Однако местная пресса, не сговариваясь, подняла такой вой, что чиновники тут же забыли об этой идее.

В целом, напомнил нам Иван, весной 1999 года только по Белграду было нанесено 212 военных ударов. Следы этих ужасов можно заметить в городе и 20 лет спустя. И это не только руины – например, в городе очень много «закопченных» зданий. Как пояснил нам наш проводник, пористые материалы, из которых сделаны фасады, в ходе атак впитали в себя сажу пожаров 20-летней давности. В целом, разрушенные строения и другие напоминания о войне часто встречаются в Белграде даже вблизи главных туристических мест. И это не дает местным властям, которые привыкли улыбаться чиновникам из Евросоюза, окончательно забыть о трагедии. Так, в прошлом году Сербия впервые за 20 лет, наконец, создала официальную правительственную комиссию по оценке реального ущерба, нанесенного бомбардировками здоровью населения страны.