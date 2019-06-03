МИД Великобритании не будет препятствовать выдачи Ассанжа США

Лондон, 3 июня. Глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что не будет препятствовать в выдаче главы WikiLeaks Джулиана Ассанжа властям США, в том случае, если станет премьером страны.

Он объяснил свою позицию тем, что журналист совершил «несколько серьезных преступлений, которые привели к гибели людей». Британский министр подчеркнул, что у главы WikiLeaks нет больше причин «избежать правосудия».

«Cтал бы я на пути Джулиана Ассанжа, стоящего перед правосудием? Нет, я бы не стал», — заявил Хант в эфире телеканала CBS News, комментируя возможную экстрадицию журналиста.

Напомним, что Джулиан Ассанж стал известен после публикаций секретных сведений о военных операциях США в Афганистане и Ираке. Портал WikiLeaks также опубликовал информацию о содержании заключенных в тюрьме Гуантанамо на Кубе.

В 2010 году журналист приехал в Швецию, пытаясь получить политическое убежище. Две женщины обвинили его в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Ассанж отрицает все обвинения.

С 2012 года журналист скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь своей экстрадиции в Швецию. В апреле 2019 года Эквадор лишил его гражданства. После этого Ассанжа арестовал Вестминстерский магистратский суд Лондона.

Позже Штаты предъявили журналисту 17 новых обвинений, среди которых сговор с целью добычи информации, взлом компьютеров третьих сторон и шпионаж. Ему грозит около 175 лет тюрьмы. В WikiLeaks заявили, что эти обвинения знаменуют конец свободы слова в США, сообщает «Газета.ru».

Известный российский журналист Владимир Познер считает, что Ассанж обречен на американскую тюрьму. Он убежден, что основателя WikiLeaks «посадят лет на 20».

Ранее специальный докладчик ООН по пыткам Нильс Мельцер в интервью газете The Times заявил, что Ассанж подвергался психологическим пыткам в Великобритании. Мельцер считает, что об этом говорят такие симптомы Ассанжа, как хроническая тревожность, сильный стресс и глубокая психологическая травма. Бывший консул Эквадора в Лондоне Фидель Нарваес назвал заявление специального докладчика ООН вполне убедительным. По его словам, журналист стал «жертвой убийства личности», сообщают «Известия».