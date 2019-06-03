Оставшиеся без украинских двигателей фрегаты заменят корветами

Москва, 3 июня. Корветы проекта 20386 смогут заменить в Военно-морском флоте (ВМФ) России фрегаты проекта 11356, строительство которых производитель приостановил из-за отказа от поставок силовых установок украинским предприятием. Об этом заявил начальник управления кораблестроения, вооружения и эксплуатации ВМФ России Владимир Тряпичников.

Корветы проекта 20386 разработаны Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз», как развитие проекта 20380. Они предназначены для ведения борьбы с подводными лодками и надводными кораблями противника в ближней морской зоне, а также для артиллерийской поддержки в морских десантных операциях. Корветы строятся с применением технологии «стелс».

Головной корабль проекта 20386 «Меркурий» заложен на «Северной верфи». Спустить его на воду планируют весной 2021 года, сообщил портал Flotprom.

Корветы проекта 20386 должны в полном объеме заменить в составе ВМФ России фрегаты проекта 11356. В настоящее время в российском флоте несут службу три таких корабля: «Адмирал Григорович», «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен».

Всего планировалось построить серию из шести сторожевых кораблей проекта 11356. Но калининградский судостроительный завод «Янтарь» был вынужден приостановить работы из-за сложностей с закупкой двигателей.

Энергетические установки для фрегатов поставляла украинская компания «Зоря-Машпроект». Однако в связи с обострением российско-украинских отношений Киев заморозил военно-техническое сотрудничество. Под запрет, в том числе, попали поставки турбин.

Позже Россия и Индия подписали пакет контрактов, согласно одному из которых Дели должна получить фрегаты проекта 11356, сообщил телеканал «360». Индийская сторона планирует поставить на вооружение четыре фрегата за более чем два миллиарда долларов. При этом два корабля построят в Индии, для этого Дели должна получить соответствующие технологии.