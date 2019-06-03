Роструд напомнил о дополнительном выходном в июне

Москва, 3 июня. Дополнительный выходной появится у россиян в июне. Об этом напомнил Роструд.

«Выходной связан с празднованием 12 июня Дня России, который в этом году выпадает на среду», — заявили в Роструде журналистам «Российской газеты».

Предшествующий празднику день будет сокращенным на один час.

Всего в июне у россиян будет 19 рабочих и 11 выходных, и праздничных дней.

Напомним, что День России символизирует единение всей страны. В обществе этот праздник называют Днем независимости России.