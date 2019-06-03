Подруга убитой чиновницы в Подмосковье рассказала о последнем дне ее жизни

Москва, 3 июня. Подруга зампредседателя общественной палаты Раменского района Подмосковья Евгении Исаенковой заявила журналистам, что после ее убийства в городе шли слухи, что к преступлению причастен экс-глава Раменского района Андрей Кулаков.

В беседе с журналистами KP.ru, женщина рассказала, что в день убийства Исаенковой тревогу забила ее престарелая мать. Зампредседателя общественной палаты Раменского района Подмосковья уехала из дома поздно вечером, а потом не вернулась. При этом ее телефон был отключен. Пожилая женщина обзвонила всех знакомых, а утром позвонила в полицию. Позже машину Исаенковой нашли на пустыре.

Подруга женщины пояснила, что подозреваемый в убийстве бывший глава Раменского района Подмосковья Андрей Кулаков состоял с погибшей в отношениях.

«Роман у них закрутился еще где-то в 2013-2014. Сначала тайный, конечно. Женя никому ничего не рассказала», — рассказала подруга убитой.

Она подчеркнула, что последнее время все в окружение чиновника, общественной палате региона и местной администрации знали об их любовной связи. Подруга Исаенковой заявила, что ее поразило отсутствие реакции коллег на смерть.

«16 мая в день похорон просто повесили ее фото и «Скорбим». А некролог появился на официальной странице только через три недели», — заявила женщина.

Она подчеркнула, что «по городу шли слухи о причастности о Кулакова ее смерти. Но никто в них не верил». По ее словам, сейчас мнения разделились: половина людей считает, что чиновника подставили, вторая половина думает, что экс-глава Раменского района Подмосковья причастен к преступлению.

По версии следствия, Андрей Кулаков в ночь на 2 мая убил Елену Исаенкову, поскольку «испытывал к ней личные неприязненные отношения». Экс-чиновник не признал свою вину, на допросе он заявил, что последний раз видел погибшую 29 апреля.

Как сообщает «Газета.ru», причиной смерти 39-летней зампреда общественной палаты могло быть удушение, а также удар тупым предметом.