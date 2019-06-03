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Небольшой самолет разбился на западе Канады, есть погибшие

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Небольшой самолет разбился на западе Канады, есть погибшие

Оттава, 3 июня. Три человека погибли в результате крушения небольшого самолета недалеко от аэропорта города Медисин-Хэт в западной канадской провинции Альберта. Об этом накануне сообщил телеканал CTV.

Самолет вылетел в соседнюю провинцию Саскачеван, но почти сразу после взлета пропал с радаров. Его обломки нашли в 30 км от пункта вылета. При крушении самолета погибли три человека, местные власти не разглашают их личности.

По факту авиакатастрофы начато расследование.

Ранее телеканал «360» сообщил, что небольшой одномоторный самолет встал на нос при аварийной посадке на пляже в Оушен-Сити в американском штате Нью-Джерси. В результате инцидента никто не пострадал.

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Автор: Виктор Мальцев
Источник: CTV
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