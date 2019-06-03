Саакашвили назвал Порошенко закомплексованным человеком без чувства юмора

Киев, 3 июня. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили назвал экс-президента Украины Петра Порошенко закомплексованным человеком. Его цитирует украинское издание ТСН.

По мнению грузинского политика, у Порошенко начисто отсутствует чувство юмора. Саакашвили отметил, что бывший глава Украины не выполнил свои обещания перед ним, хотя между политиками сложились личные отношения.

«Я обижен на Порошенко. Потому что с ним у меня были личные отношения, и Порошенко мне много чего обещал. Полномочия, финансирование, дорогу Одесса-Рени, центр административных услуг, открытое таможенное пространство, новых людей, изменить законодательство. Он мне соврал», — сказал Саакашвили.

По словам политика, он всю жизнь общался с Порошенко на «ты». Однако после избрания Петра Алексеевича на пост главы государства тот настаивал на более формальном обращении.

«Он настаивал, чтобы я был с ним на «вы», ибо он президент. А я всю жизнь был с ним на «ты». Это реально комплекс человека. Очень закомплексованный человек», — сказал экс-губернатор Одесской области.

Ранее Саакашвили подверг критике состояние Украины. По его мнению, Украина рискует утратить даже скромный статус аграрного придатка Европы.

«Мы отстаем от технологического промышленного цикла и отстанем от аграрного цикла», — цитирует Газета.ru.

Саакашвили вернулся на Украину 1 мая 2019 года. Он рассказал, что намеревается жить в этой стране. Президент Украины Владимир Зеленский вернул экс-президенту Грузии украинское гражданство, пожалованное и отобранное его предшественником Петром Порошенко.