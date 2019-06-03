Собчак потребовала от Бузовой извинений из-за модного скандала

Москва, 3 июня. Известная телеведущая Ксения Собчак потребовала от Ольги Бузовой извиниться перед ее знакомым дизайнером Демной Гвасалия.

На программе «Осторожно, Собчак», она рассказала, что один из модных дизайнеров попросил Собчак отговорить Ольгу Бузову носить куртку его бренда. Экс-ведущая «Дома -2» ответила, что не может повлиять на выбор певицы, поскольку Бузова покупает одежду за свои деньги. После этого певица жестко ответила дизайнеру Демне Гвасалия, решив, что Собчак имела его ввиду.

«Я купила куртку вашего пошива в Милане за 300 тысяч рублей и кроссовки в ЦУМе за 60 тысяч. С радостью готова Вам ее вернуть! А Вы верните мне мои деньги!» — возмутилась Бузова.

Позже Собчак заявила, что певица безосновательно обвинила дизайнера, она рассказала, что Бузова написала в его адрес гневное письмо, не поинтересовавшись, кого Собчак имеет ввиду.

«Я понимаю, что не у всех гардеробная, как у Киркорова. Видимо, у Оли всего одна кожаная куртка, и выводы она сделала стремительно, но Акела промахнулся», — заявила Собчак.

Телеведущая подчеркнула, что Демна Гвасалия не имеет к этой истории никакого отношения. Собчак призвала Бузову извиниться перед дизайнером.

«Я специально не назвала имени, так как это был всего лишь один из примеров политики разных брендов, а не повод для скандала», — подчеркнула Собчак.

Она заявила, что Бузова «могла бы позвонить и спросить лично», что телеведущая имеет ввиду, передает KP.ru

Ранее известный стилист Александр Рогов осудил Ксению Собчак. Он заявил, что выносить на публику частный разговор является неэтичным.