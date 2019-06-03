ФАН публикует видео атаки Израиля на военный аэродром Т-4 в Хомсе в Сирии

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Дамаск, 3 июня. Федеральное агентство новостей (ФАН) публикует видео атаки Израиля на военный аэродром Т-4 в провинции Хомс в Сирии.

Накануне израильская армия нанесла ракетный удар по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. В результате атаки погиб один военнослужащий САА. Еще двое получили ранения. Кроме того, объекту был нанесен значительный материальный ущерб.

По информации ФАН, средствам ПВО удалось сбить две ракеты.

Также накануне стало известно о подрыве заминированной машины в сирийском городе Азаз. Погибли, по меньшей мере, семь человек, еще 20 госпитализированы с повреждениями различной степени тяжести.

Ранее в Израиле показали видео ракетного удара по позициям сирийских правительственных войск. Об этом писала Газета.ru. Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что лично отдал приказ нанести удар по Голанским высотам, передает RT.