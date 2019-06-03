США придумали план «ненасильственной дестабилизации России»

Вашингтон, 3 июня. Американская корпорация Rand подготовила план «ненасильственной дестабилизации России».

По мнению исследователей компании, Вашингтону следует давить на уязвимые места Москвы в экономической сфере. Специалисты Rand считают нужным создавать для России дополнительные затраты во всех ключевых сферах. Они призывают нанести удар по экспортным доходам РФ, нарастив собственное производство энергии.

В Rand отмечают, что эти мероприятия частично уже реализуются, однако они не дают должного эффекта. Для усиления воздействия американцы хотят расширить производство энергии в Соединенных Штатах.

«Это могло бы оказать негативное влияние на экономику России, при этом бюджет страны мог бы сократиться и, как следствие, сократились бы и расходы на оборону», — полагают специалисты Rand, придавая данной мере первоочередное значение.

Кроме того, план содержит рекомендацию усилить экономические санкции в отношении Москвы. При это указывается на вероятные негативные эффекты от новых ограничительных мер.

«Их эффективность будет зависеть от готовности других стран присоединиться к этому процессу. Но санкции сопряжены с издержками и в зависимости от их серьезности значительными рисками», — считают в Rand.

Наконец, третья мера состоит в расширении возможностей европейских стран импортировать нефть у других государств, кроме России.

«Необходимо, чтобы глобальные рынки СПГ стали более гибкими, чем сейчас, и чтобы цены на СПГ стали более конкурентоспособными по сравнению с российским газом», — рекомендуют специалисты американской корпорации.

Ранее эксперт оценил риски России в связи с вероятными санкциями США против «Северного потока-2». Об этом писала Газета.ru.