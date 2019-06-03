США поддерживают авиаудары Израиля по Сирии, пока силы Ирана остаются в САР

Вашингтон, 3 июля. Штаты поддерживают авиаудары Израиля по территории Сирии, пока иранские военные остаются на территории этой страны. Источники в Госдепартаменте США и Белом доме уведомили Россию о своей позиции, сообщает Axios.

Они также рассказали журналистам, что Штаты и Израиль требуют от Тегерана вывести своих военных и подконтрольные им силы с территории Сирии. Об этом была уведомлена российская сторона.

По словам Заведующего кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, полковника в отставке и военного эксперта Андрея Кошкина, в Тель-Авиве хотят снизить влияние Ирана в САР, вытеснив его из региона. Кошкин подчеркнул, что Тегеран готов отстаивать свои интересы в Сирии. Эксперт напомнил, что в Сирии действует множество отрядов, уничтожающих боевиков ИГИЛ1 (запрещено в РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.