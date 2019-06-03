ПВО Сирии сбила две израильские ракеты при атаке на аэродром в Хомсе

Дамаск, 3 июня. Средства противовоздушной обороны Сирии сбили две ракеты при атаке Израиля на военный аэродром Т-4 в провинции Хомс. Об этом сообщает SANA. Агентство уточняет, что в результате ракетного удара погиб как минимум один человек. Кроме того, ущерб был нанесен инфраструктуре объекта.

Ранее сообщалось о ракетной атаке на военный аэродром Т-4 в провинции Хомс Сирийской Арабской Республики. В результате происшествия возник пожар.

Также накануне стало известно о подрыве заминированного автомобиля в сирийском городе Азаз. Погибли по меньшей мере семь человек, еще 20 получили ранения.

RT напоминает, что в мае 2018 года в результате аналогичного происшествия в Идлибе в Сирийской Арабской Республике погибли девять человек. Еще 28 были госпитализированы в местные больницы с повреждениями различной степени тяжести.