Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии
  /  Обновлено: 

ПВО Сирии сбила две израильские ракеты при атаке на аэродром в Хомсе

46
0 Оставить комментарий

ПВО Сирии сбила две израильские ракеты при атаке на аэродром в Хомсе

Дамаск, 3 июня. Средства противовоздушной обороны Сирии сбили две ракеты при атаке Израиля на военный аэродром Т-4 в провинции Хомс. Об этом сообщает SANA. Агентство уточняет, что в результате ракетного удара погиб как минимум один человек. Кроме того, ущерб был нанесен инфраструктуре объекта.

Ранее сообщалось о ракетной атаке на военный аэродром Т-4 в провинции Хомс Сирийской Арабской Республики. В результате происшествия возник пожар.

Также накануне стало известно о подрыве заминированного автомобиля в сирийском городе Азаз. Погибли по меньшей мере семь человек, еще 20 получили ранения.

RT напоминает, что в мае 2018 года в результате аналогичного происшествия в Идлибе в Сирийской Арабской Республике погибли девять человек. Еще 28 были госпитализированы в местные больницы с повреждениями различной степени тяжести.

infox - new
Автор: Сергей Свазовский
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров