Вакарчук назвал Раду «хором, который фальшивит»

Киев, 3 июня. Лидер партии «Голос», украинский музыкант, вокалист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук назвал нынешний состав Верховной рады «хором, который фальшивит», играя по «старым правилам политики».

«Верховная рада, которая сейчас, это классический пример хора, который фальшивит, который играет в диссонанс, потому что они играют по правилам старой политики», — заявил Вакарчук в эфире телеканала «Украина».

При этом музыкант положительно оценил команду партии «Голос», назвав ее «патриотическим хором людей, которые хотят настоящих перемен».

Напомним, что «Голос» планирует участвовать в предстоящих парламентских выборах в стране. Вакарчук призвал граждан Украины присоединиться к его партии, подчеркнув, что список участников и программа будут сформированы при съезде политсилы.

21 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном роспуске Верховной рады. На встрече с политиком все фракции украинского парламента согласились принять участие в досрочных выборах. Они предложили провести их 21 июля.

«Были споры о конституционности, законности, возможности обжаловать такой указ. Однако все фракции парламента выразили желание идти на выборы», — заявил по итогам встречи помощник главы Украины Андрей Богдан.

МИД РФ заявили, что Россия имеет полное право направить своих наблюдателей на выборы в парламент Украины. В ведомстве подчеркнули, что с осторожностью относятся к информации о проведении выборов стране, поскольку они могут не состояться.

Напомним, что на Украине действует закон, который запрещает российским гражданам участвовать в международных наблюдательных миссиях на выборах президента и депутатов парламента. Он был принят Верховной радой в феврале 2019 года.