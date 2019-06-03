Мощные взрывы прогремели на аэродроме в провинции Хомс в Сирии
Дамаск, 3 июня. Мощные взрывы прогремели на военном аэродроме Т-4 в провинции Хомс Сирийской Арабской Республики.
По предварительным данным, аэродром подвергся ракетной атаке. На месте происшествия возник пожар. К настоящему моменту он не ликвидирован.
Ранее стало известно о подрыве заминированной машины в городе Азаз Сирийской Арабской Республики. В результате инцидента погибли не менее семи человек. Еще 20 получили ранения. Ни одна из вооруженных группировок пока не взяла на себя ответственность за случившееся.
Также накануне сообщалось о ракетных ударах Израиля по территории Сирийской Арабской Республики. Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что лично отдал соответствующий приказ.
«Я провел совещание по вопросам безопасности после ракетных обстрелов Голанских высот. В ходе совещания я дал указание Армии обороны Израиля принять решительные меры», —цитирует RT.