Мощные взрывы прогремели на аэродроме в провинции Хомс в Сирии

Дамаск, 3 июня. Мощные взрывы прогремели на военном аэродроме Т-4 в провинции Хомс Сирийской Арабской Республики.

По предварительным данным, аэродром подвергся ракетной атаке. На месте происшествия возник пожар. К настоящему моменту он не ликвидирован.

Ранее стало известно о подрыве заминированной машины в городе Азаз Сирийской Арабской Республики. В результате инцидента погибли не менее семи человек. Еще 20 получили ранения. Ни одна из вооруженных группировок пока не взяла на себя ответственность за случившееся.

Также накануне сообщалось о ракетных ударах Израиля по территории Сирийской Арабской Республики. Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что лично отдал соответствующий приказ.