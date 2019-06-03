Семь человек погибли при подрыве машины в Азазе в Сирии

Дамаск, 2 мая. Семь человек погибли в результате взрыва заминированного автомобиля в городе Азаз Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщает AFP.

По данным издания, не менее 20 человек получили повреждения различной степени тяжести.

Город Азаз находится на северо-западе Сирии. Он контролируется Турцией и вооруженным формированием оппозиции Сирийская свободная армия (ССА). К настоящему моменту ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за инцидент.

Ранее сообщалось о девяти погибших и 28 раненых людях в результате подрыва боевиками заминированного автомобиля в Идлибе в Сирийской Арабской Республике.