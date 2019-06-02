Вакарчук хочет создать сказку, чтобы завершить гражданскую войну на Украине

Киев, 2 июня. Создатель партии «Голос» рок-певец Святослав Вакарчук рассказал о том, что нужно для завершения гражданской войны на Украине. По его мнению, ключом к успеху послужат сказка и парус.

«Фактор номер один. Нам нужно создать сказку. Нам нужно создать парус настоящей свободной жизни, где человек чувствует себя достойным, защищенным, имеет благосостояние и имеет безопасность», — сказал лидер группы «Океан Эльзы» в эфире телеканала «Украина».

Он также призвал помнить о том, что люди, населяющие Донбасс, тоже являются украинцами. Вакарчук попросил не воспринимать их как людей «второго сорта».

«Нам нужно показать каждому из них: мы ждем их — и мы однажды будем вместе», —убежден политик и музыкант.

Вакарчук также заявил о необходимости как можно скорее закончить гражданскую войну на Украине на выгодных для Киева условиях.

Ранее рок-музыкант Святослав Вакарчук объявил о создании партии «Голос». Политическая сила примет участие в предстоящих парламентских выборах на Украине. Певец также назвал имена нескольких соратников по партии. Ими стали бывший заместитель министра юстиции Юлия Клименко и экс-заместитель руководителя Одесской области Соломия Бобровская.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил, что в случае участия Вакарчука в президентских выборах лидер «Океана Эльзы» одержал бы в них победу. Однако исполнитель предпочел не баллотироваться. Перед повторными выборами певец записал несколько видеороликов с призывами «голосовать не по приколу», которые явно были направлены против Зеленского, пишет RT.