Саакашвили рассказал о последней встрече с Порошенко

Киев, 3 июня. Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили рассказал, когда последний раз встречался с пятым президентом Украины Петром Порошенко.

По словам Саакашвили, он столкнулся с Порошенко на конгрессе в Хельсинки. Политик подчеркнул, что охрана пятого президента Украины, увидев Саакашвили «почти с ума сошла».

«Там узкие коридоры, мы подошли близко друг к другу. Они думали, что я сейчас его покусаю, обматерю, по лицу буду бить. А я похудел, поэтому я сделал маневр и прошел мимо», — рассказал Саакашвили ТСН.

Также грузинский политик вспомнил, как Порошенко устроил скандал во время конгресса на Мальте из-за того, что Саакашвили посадили рядом с ним. Бывший глава Одесской области рассказал, что пятый президент назвал его «Саакашвили-врагом».

Напомним, что Михаил Саакашвили пришел в украинскую политику в 2015 году. Тогдашний президент страны Петр Порошенко предоставил ему украинское гражданство и назначил главой Одесской области. Позже отношения двух политиков ухудшились, украинский президент заявил, что Саакашвили не справился со своими обязанностями и ухудшил экономические показатели Одесской области. В ноябре 2016 году грузинский политик был уволен.

Позже Саакашвили выступал с критикой политики Петра Порошенко. В июле 2017 года пятый президент Украины лишил его украинского гражданства. Его выслали из страны в феврале 2018 года в Польшу. Поводом для лишения украинского гражданства стали сведения о возбуждении уголовного дела против Саакашвили в Грузии, о котором политик не указал в анкете, получая гражданство.

Отметим, что 28 мая шестой президент Украины Владимир Зеленский своим указом вернул Саакашвили гражданство и политик вернулся на Украину, сообщает «Газета.ru»