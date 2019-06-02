Россиян хотят освободить от обязанности устанавливать счетчики тепла

Москва, 2 июня. Обязанность устанавливать счетчики тепла в российских новостройках может быть упразднена. Соответствующую инициативу выдвинули в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Отмечается, что распределение платы за тепло в настоящее время нередко способствует возникновению конфликтных ситуаций между соседями новостроек.

«В квартирах с отключенным теплом за счет соседей часто отапливаются смежные стены, пол и потолок. Кроме того, перекрывают вентили и те, кто надолго уезжает из квартиры или использует автономные источники тепла. Из-за этого оказался под вопросом и сам принцип подсчета индивидуальных затрат», — указывают авторы проекта нормативного акта.

Ранее ведущий юрисконсульт Института экономики Нижнего Новгорода Дмитрий Гордеев поделился секретами разумной экономии в сфере ЖКХ. Юрист также высказался в пользу адресных субсидий для людей, которым в силу невысоких доходов сложно оплачивать коммунальные услуги в полном объеме. По мнению Гордеева, тарифы на услуги должны устанавливаться исходя из потребностей конкретной обслуживающей организации.

«Я считаю, что тарифы надо устанавливать, не исходя из потолка установленных предельных индексов, по каким-то популистским принципам, а по адекватным потребностям, которые есть у коммунальной организации», — цитирует Газета.ru.

Ранее также сообщало об очередном повышении тарифов на ЖКХ на Украине. В частности, с 1 мая на 20% выросла стоимость тепла и горячей воды. За несколько лет после «революции достоинства» тарифы на газ для населения на Украине выросли почти в 12 раз.