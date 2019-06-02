Расставшиеся Собчак и Виторган вместе отправились на Кипр

Москва, 2 июня. Российская телеведущая Ксения Собчак и ее бывший муж Максим Виторган вместе отправились на Кипр.

Бывшие супруги опубликовали на своих страницах в Instagram видеоролики, на кадрах которых запечатлены фрагменты концерта Лауры Перголицци. На концерте Собчак и Виторган выбрали места подальше друг от друга. Многие поклонники предположили, что бывшие супруги опасаются появления слухов о воссоединении семьи, поэтому не стали садиться рядом.

Напомним, 8 марта Собчак и Виторган официально объявили разрыве отношений. Причиной распада звездной семьи стал роман Ксении Собчак с режиссером Константином Богомоловым. Позднее Собчак заявила, что подарила Виторгану картину с надписью о том, что любовь — это цветок, который необходимо постоянно поливать. Она также добавила, что любовь умирает, когда в отношениях копятся обиды и недомолвки.

Ранее Ксения Собчак сообщила, что многие дизайнеры не хотят, чтобы Ольга Бузова носила, созданные ими вещи. По словам Собчак, один из известных дизайнеров попросил передать Бузовой, чтобы она не носила кожаную куртку, которая была создана его брендом. Собчак также добавила, что это не единичный случай, однако дизайнеры не могут повлиять на Бузову, так как она сама приобретают эту одежду за свои деньги.