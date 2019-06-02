Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии

Боевики в Сирии нарушили режим перемирия в провинциях Латакия и Хама

513
0 Оставить комментарий

Боевики в Сирии нарушили режим перемирия в провинциях Латакия и Хама

Дамаск, 2 июня. Боевики нарушили режим прекращения огня в провинциях Латакия и Хама Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщил глава российского Центра примирения враждующих сторон Виктор Купчишин.

Он уточнил, что, вопреки установленному режиму перемирия, участники незаконных вооруженных формирований открывали огонь в Идлибской зоне деэскалации.

«В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Руйесет-Эскандер (дважды), Сандран, Акч-Баэр, Мортлу, Айн-Эль-Ашра, Ройсет-Рушу, Кабух, Ройс-Услеман провинции Латакия, Кальт-Марза провинции Хама», — сказал глава ЦПВС РФ.

Купчишин добавил, что власти САР продолжают применять амнистию в отношении лиц, уклонившихся от воинской службы, а также бывших участников незаконных вооруженных формирований.

Ранее в Израиле прокомментировали ракетные удары по Сирии. Об этом писала RT.

infox - new
Автор: Сергей Свазовский
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров