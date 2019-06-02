Боевики в Сирии нарушили режим перемирия в провинциях Латакия и Хама

Дамаск, 2 июня. Боевики нарушили режим прекращения огня в провинциях Латакия и Хама Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщил глава российского Центра примирения враждующих сторон Виктор Купчишин.

Он уточнил, что, вопреки установленному режиму перемирия, участники незаконных вооруженных формирований открывали огонь в Идлибской зоне деэскалации.

«В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Руйесет-Эскандер (дважды), Сандран, Акч-Баэр, Мортлу, Айн-Эль-Ашра, Ройсет-Рушу, Кабух, Ройс-Услеман провинции Латакия, Кальт-Марза провинции Хама», — сказал глава ЦПВС РФ.

Купчишин добавил, что власти САР продолжают применять амнистию в отношении лиц, уклонившихся от воинской службы, а также бывших участников незаконных вооруженных формирований.

Ранее в Израиле прокомментировали ракетные удары по Сирии. Об этом писала RT.