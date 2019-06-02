Кадыров призвал россиян следить за здоровьем и быть умеренными в еде

Грозный, 2 июня. Глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал россиянам быть умеренными в еде и заниматься физкультурой.

Глава Чеченской республики напомнил, что 2 июня в России отмечают День здорового питания и отказа от излишеств в еде. Кадыров также добавил, что каждый человек должен ежедневно думать о своем здоровье, а не только в первое воскресенье июня. Кроме того, глава республики призвал всех россиян отказаться от излишеств в еде, а также заниматься физкультурой.

«Будьте умеренными в еде и во всем, занимайтесь физической культурой! И вы почувствуете легкость, прилив сил и бодрости!» — написал Кадыров в своем telegram-канале.

Глава Чеченской республики также добавил, что чрезмерное употребление пищи приводит к ожирению и может стать причиной появления серьезных заболеваний.